Ещё
Райффайзенбанк: «детские» банковские решения наиболее востребованы у состоятельных семей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Райффайзенбанк: «детские» банковские решения наиболее востребованы у состоятельных семей 

Банки.ру 1 час назад
Осенью 2017 года Райффайзенбанк предложил несколько «детских» банковских решений для клиентов от шести до 17 лет в рамках внедряемой концепции семейного банкинга. Среди прочего в свою продуктовую линейку банк ввел «детские» карты.
Как рассказал в интервью Банки.ру руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер, сейчас банком выдано порядка 10 тыс. «детских» карт. При этом средний возраст юных держателей карт составляет 11—12 лет.
«Мы заметили интересный тренд: чем состоятельнее обслуживающаяся у нас семья, тем более востребованны у нее наши «детские» решения, — обратил внимание Зильбер. — Такие родители больше других понимают, что у них есть необходимость научить ребенка работать с деньгами».
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru  Новость
Банки.ру: последние новости
Банк «Финсервис» запустил чат-бот в Telegram Тулеев: крупные банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в Кемерово Сбербанк: средний чек в ресторанах в России в 2017 году составил 591 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»85
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»20
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение