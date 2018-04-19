Райффайзенбанк: «детские» банковские решения наиболее востребованы у состоятельных семей

Осенью 2017 года Райффайзенбанк предложил несколько «детских» банковских решений для клиентов от шести до 17 лет в рамках внедряемой концепции семейного банкинга. Среди прочего в свою продуктовую линейку банк ввел «детские» карты.

Как рассказал в интервью Банки.ру руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер , сейчас банком выдано порядка 10 тыс. «детских» карт. При этом средний возраст юных держателей карт составляет 11—12 лет.

«Мы заметили интересный тренд: чем состоятельнее обслуживающаяся у нас семья, тем более востребованны у нее наши «детские» решения, — обратил внимание Зильбер. — Такие родители больше других понимают, что у них есть необходимость научить ребенка работать с деньгами».