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Маленькие артисты познакомили жителей Коптева с миром сказок
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Маленькие артисты познакомили жителей Коптева с миром сказок 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Коптеве завершился фестиваль речевого творчества дошкольников «В гостях у Сказки» в школе №1576. В последний день конкурса ребята увлекли слушателей в сказочные просторы, передав своими выступлениями атмосферу волшебства.
— Всем известно, что сказки — прекрасный и удивительный мир, открытый для детей. Как показал наш фестиваль, дети любят не только слушать и читать сказки — не менее интересно им творить, вживаться в роли персонажей, — уточнил представитель образовательного учреждения. — Спасибо всем гостям, рассказчиками и слушателям за участие, за их неподдельные эмоции и радостный смех.
Заключительный этап фестиваля прошел в пятницу, 13 апреля. (ео)
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