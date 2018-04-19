Маленькие артисты познакомили жителей Коптева с миром сказок

В Коптеве завершился фестиваль речевого творчества дошкольников «В гостях у Сказки» в школе №1576. В последний день конкурса ребята увлекли слушателей в сказочные просторы, передав своими выступлениями атмосферу волшебства.

— Всем известно, что сказки — прекрасный и удивительный мир, открытый для детей. Как показал наш фестиваль, дети любят не только слушать и читать сказки — не менее интересно им творить, вживаться в роли персонажей, — уточнил представитель образовательного учреждения. — Спасибо всем гостям, рассказчиками и слушателям за участие, за их неподдельные эмоции и радостный смех.

Заключительный этап фестиваля прошел в пятницу, 13 апреля. (ео)