К. Мишонова опровергла сообщения о передаче детей потерявшей ногу жительницы Подольска органам опеки

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что органы опеки забрали двоих дочерей у жительницы Подольска, лишившейся ноги из-за онкозаболевания. Об этом детский омбудсмен сообщила Агентству городских новостей «Москва»

«Эта информация не соответствует действительности. Женщине действительно ампутировали ногу. Но ее дочери 2010 и 2013 гг. рождения уже четыре года находятся под опекой ее подруги. По данным органов опеки и попечительства, к опекуну нет никаких претензий, она получает все необходимые выплаты. Рекомендаций отдать детей в детский дом от них не поступало», — сказала К. Мишонова.

По ее словам, женщине также будет оказана помощь в протезировании одним из депутатов Мособлдумы. «По закону государство компенсирует стоимость приобретаемых технических средств реабилитации после его покупки пациентом. Но в данном случае речь идет о дорогостоящем протезе импортного производства, стоимость которого не только не по карману женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и не покроется возможной компенсацией от государства», — добавила К. Мишонова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что органы опеки заставили жительницу Подольска, которая лишилась ноги из-за злокачественной опухоли, отдать двух дочерей в детский дом. Также сообщалось, что женщина воспитывает детей одна и обращалась к органам опеки за помощью.