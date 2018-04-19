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В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство
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В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ТЮРЬМАХ БАГДАДА СОДЕРЖАТСЯ ОТ 50 ДО 70 ЖЕНЩИН, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ИМЕЮЩИХ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, И ОКОЛО 100 ДЕТЕЙ — МИД РФ
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