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В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство
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В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
В ТЮРЬМАХ БАГДАДА СОДЕРЖАТСЯ ОТ 50 ДО 70 ЖЕНЩИН, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ИМЕЮЩИХ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, И ОКОЛО 100 ДЕТЕЙ —
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