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Морозов назвал важнейшие проблемы в детской хирургии
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Морозов назвал важнейшие проблемы в детской хирургии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России необходимо учредить профстандарт детского хирурга, отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на «круглом столе» в рамках симпозиума детских хирургов в Первом МГМУ имени Сеченова.
По мнению главы комитета, утверждение профстандартов позволит решить многие проблемы в детской хирургии. «Нам следует обсудить, кто имеет право учить студента, как регламентируется единая программа для ординатуры, как формировать дежурную бригаду, может ли оперировать ребёнка общий хирург», — обозначил первоочередные вопросы глава думского комитета.
Ответы на эти вопросы, как рассчитывают в Госдуме, даст в том числе и закон по клиническим рекомендациям, который в ближайшее время будет внесён в палату. «Скоро это будут новые правила жизни», — пообещал участникам «круглого стола» Морозов.
К участию в «круглом столе» по детский хирургии приглашены ведущие специалисты в этой области, депутаты Государственной Думы, сенаторы, руководители российских клиник. Планируется, что по материалам симпозиума детских хирургов и «круглого стола» будет издан сборник рекомендаций. По данным Минздрава, сегодня в России 3300 детских хирургов. В 2016 году их было более четырёх тысяч.
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