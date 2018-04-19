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Профилактические медицинские осмотры пройдут среди несовершеннолетних в Щербинке
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Профилактические медицинские осмотры пройдут среди несовершеннолетних в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 34 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Медицинские осмотры пройдут среди несовершеннолетних в Щербинке до 22 мая.
Как сообщили на сайте образовательного комплекса «Школа №2122», профилактические мероприятия проведут в соответствии с новым приказом с фиксированным списком специалистов, которых должен будет пройти ребенок.
Основные изменения в перечне докторов коснулись детей в возрасте шести лет. Их будет осматривать бригада специалистов: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, лор, психиатр, гинеколог или уролог. Кроме того, необходимо будет сдать анализ крови, мочи, пройти ультразвуковое исследование брюшной полости, почек и сердца, и пройти электрокардиограмму.
Осмотры проведут врачи Щербинской и Троицкой городских больниц. Большая часть медицинских мероприятий пройдет на базе школы №2122.
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