В России запретят перевозить детей в коляске в метро

Министерство транспорта России подготовило указ, согласно которому на территории нашей страны вводятся новые правила перевозки детей в метрополитене. Согласно проекту, родители будут обязаны вынимать своих детей из колясок, передаёт ТАСС

Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Заглавное фото: Facebook / Sarra Reid

Кроме того, уступать пенсионерам, инвалидам, беременным и путешествующим с детьми будет обязательно, а не «по желанию», как было ранее.

Чиновники планируют, что приказ вступит в силу в декабре 2017 года.

На данный момент в России запрещено перевозить детей в колясках на эскалаторе, хотя это правило зачастую не соблюдается.