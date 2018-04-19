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В России запретят перевозить детей в коляске в метро
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В России запретят перевозить детей в коляске в метро 

Аист на крыше 26 минут назад
Фото: Аист на крыше
Министерство транспорта России подготовило указ, согласно которому на территории нашей страны вводятся новые правила перевозки детей в метрополитене. Согласно проекту, родители будут обязаны вынимать своих детей из колясок, передаёт ТАСС.
Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Заглавное фото: Facebook / Sarra Reid
Кроме того, уступать пенсионерам, инвалидам, беременным и путешествующим с детьми будет обязательно, а не «по желанию», как было ранее.
Чиновники планируют, что приказ вступит в силу в декабре 2017 года.
На данный момент в России запрещено перевозить детей в колясках на эскалаторе, хотя это правило зачастую не соблюдается.
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