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Четвертый в России центр трансплантации костного мозга построят в Ростове
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Четвертый в России центр трансплантации костного мозга построят в Ростове 

Деловое сообщество 26 минут назад
В Минздраве России решили создать новый хирургический корпус по пересадке костного мозга детям, больным онкологией. На данный момент в стране существуют всего три клиники, оказывающие подобный вид медицинской помощи. Между тем только в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе ежегодно в подобной операции нуждаются сотни детей. Больным приходится ждать очереди месяцами, к сожалению, не все могут себе это позволить.
Появление в Ростове окружного центра поможет решить проблему доступности трансплантации костного мозга, множество детей получат шанс на здоровую, долгую жизнь.
«Трансплантацию костного мозга невозможно делать на тех площадях, которые существуют сейчас. Поэтому наш проект развития детской областной больницы и строительства хирургического корпуса, о котором давно говорят в области, принимает другое направление. Было принято решение, что трансплантация костного мозга будет организована на наших площадях в новом корпусе, куда войдут отделение гематологии и иммунологии», — поделилась с журналистами информацией главный врач РОДКБ Светлана Пискунова.
РОДКБ не зря выбрали площадкой, опыт лечения онкологии у детей у донских медиков огромен. За четверть века существования, им удалось полностью вылечить 73,8%, в абсолютных цифрах это 1400 спасенных детей. Конечно, без помощи из федерального бюджета области подобный проект не потянуть, сумма ассигнований пока не называется, но вопрос рассматривают в Минздраве РФ. Планируется, что новый центр сможет принять до 100 пациентов. Это полностью покрое потребность в лечении детей на юге страны.
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