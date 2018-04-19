Нилов призвал к экспертному обсуждению идеи запрета на детские коляски в метро

В инициативе Минтранса о запрете на перевозку детей в колясках, по мнению депутата, существует логика. «Действитительно, если одна мама везёт ребёнка в коляске, а в руках у неё сумка, это небезопасно», — уточнил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия». Однако такой запрет, по его мнению, не должен касаться складных колясок и применяться, если у пассажира с ребёнком есть сопровождающие.

Этот и другие моменты, включая габариты колясок, следует прописать в проекте приказа, считает Нилов.

Для совершенствования применения инициативы на практике, отметил он, возможно увеличить штат сотрудников метрополитена, чтобы они оказывали помощь пассажирам с детьми или привлечь волонтёров. Приказ о запрете на перевозку детей в колясках должен быть подкреплён экспертным заключением специалистов. Без всех этих мер депутат расценивает проект приказа Минтранса исключительно как стремление обеспечить безопасность на общественном транспорте.

Ранее Минтранс предложил запретить провозить детей в метро в детских колясках. В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что при пользовании эскалаторами, межстанционными переходами и при нахождении в вагоне поезда и на станциях пассажиры не смогут перевозить детей в детских колясках.

Кроме того, в разработанных Министерством новых правилах прописывается обязательство пассажиров уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.