Ещё
СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: СибДепо
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«В управление поступило сообщение об обрушении на шахте, на место выехала следственно-оперативная группа, начата проверка», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
По информации следствия, в результате инцидента пострадал один человек.
«Эта информация предварительная, она уточняется, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что после обрушения на шахте в Туве один человек остаётся под завалами.
RT на русском: последние новости
В Иркутской области мать пострадавшей в детсаду девочки выиграла суд против больницы В Карачаево-Черкесии будут судить врача по делу о смерти двухлетнего ребёнка СК: в Красноярском крае бешеная собака напала на ребёнка
Комментарии1  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать4
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас3
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
В каких ресторанах ужинают звезды
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение