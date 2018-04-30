СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В управление поступило сообщение об обрушении на шахте, на место выехала следственно-оперативная группа, начата проверка», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По информации следствия, в результате инцидента пострадал один человек.

«Эта информация предварительная, она уточняется, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после обрушения на шахте в Туве один человек остаётся под завалами.