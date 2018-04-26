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СК начал проверку по факту смерти 10-летнего мальчика после тренировки в Домодедово
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СК начал проверку по факту смерти 10-летнего мальчика после тренировки в Домодедово 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
«26 апреля 2018 г. в Домодедово в помещении спортивного фитнес-центра на теннисном корте после тренировки 10-летнему мальчику стало плохо, и он, потеряв сознание, упал. Приехавшие на место врачи «скорой помощи» после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в фитнес-центре работают следовали. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти мальчика.
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