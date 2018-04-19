СК проверяет обстоятельства гибели ребенка в искусственном пруду на северо-востоке Москвы

Следователи проводят проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в искусственном пруду на северо-востоке столицы. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» cтарший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Женщина с двумя сыновьями двух и шести лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Она зашла в здание и оставила детей на детской площадке. Через непродолжительное время шестилетний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд. Подбежав к воде, женщина вытащила ребенка, который уже не подавал признаков жизни», — пояснила Ю. Иванова.

Она добавила, что по данному факту организована доследственная проверка.