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СК проверяет обстоятельства гибели ребенка в искусственном пруду на северо-востоке Москвы
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СК проверяет обстоятельства гибели ребенка в искусственном пруду на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Следователи проводят проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в искусственном пруду на северо-востоке столицы. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» cтарший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Женщина с двумя сыновьями двух и шести лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Она зашла в здание и оставила детей на детской площадке. Через непродолжительное время шестилетний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд. Подбежав к воде, женщина вытащила ребенка, который уже не подавал признаков жизни», — пояснила Ю. Иванова.
Она добавила, что по данному факту организована доследственная проверка.
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