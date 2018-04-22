СК проводит проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве

Главное Следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило о начале доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней при падении мусорного контейнера.

"Вечером, 21 апреля 2018 года в период штормового предупреждения на территории Московского региона, в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера, пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную, медицинскую помощь, скончалась от полученных травм", — говорится в тексте официального сообщения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.