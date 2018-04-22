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СК проводит проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве
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СК проводит проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главное Следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило о начале доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней при падении мусорного контейнера.
"Вечером, 21 апреля 2018 года в период штормового предупреждения на территории Московского региона, в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера, пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную, медицинскую помощь, скончалась от полученных травм", — говорится в тексте официального сообщения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 17 человек. "Газета.Ru" следила за ураганом в Москве в режиме онлайн.
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