СК проводит проверку по факту гибели мужчины и ребенка под поездом

КАЗАНЬ, 21 апреля. / ТАСС /. Следователи проводят проверку по факту гибели 25 — летнего мужчины и 8 — летней девочки, переходивших через железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту травмирования поездом 25 — летнего мужчины и восьмилетней девочки, переходивших через железнодорожные пути в неположенном месте", — сказано в сообщении

По предварительным данным 20 апреля 2018 года в 18:53 мск на 775 км 3 пикет перегона «Юдино — Васильево» в черте поселка «Октябрьский» Зеленодольского района Республики Татарстан пассажирским поездом № 23 смертельно травмировано два человека, которые переходили железнодорожные в неположенном месте перед приближающимся электропоездом. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Погибший мужчина работал в семье девочки разнорабочим и в вечер трагедии взял с собой девочку для похода в магазин, который располагался через железнодорожные пути. Следователи изучили видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Они также проверяют информация о том, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, по итогам 2017 года на полигоне Казанского региона в транспортных происшествиях в зоне движения поездов травмировано 52 человека, из которых 34 погибло. По Республике Татарстан — 37 человек, 28 погибли.