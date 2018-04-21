СК проводит проверку по факту травмирования двух девочек на севере Москвы, одна из которых погибла

Устанавливаются обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних девочек на севере Москвы, одна из которых скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

«Вечером, 21 апреля 2018 г. в период штормового предупреждения на территории Московского региона, в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера, пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 г. и 2004 г. рождения. Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную, медицинскую помощь, скончалась от полученных травм. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.