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СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на северо-западе столицы
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СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на северо-западе столицы 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Следствие выясняет обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли после пожара в квартире на северо-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Как рассказала собеседница агентства, 22 апреля в квартире дома в проезде Донелайтиса произошел пожар. После его ликвидации в жилище обнаружили тело женщины 1954 г. рождения.
«По предварительным данным, причиной смерти является отравление продуктами горения, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — сказала Ю. Иванова.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что 22 апреля в проезде Донелайтиса, д. 32, произошел пожар в квартире. В результате возгорания один человек погиб.
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