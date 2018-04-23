СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на северо-западе столицы 

Следствие выясняет обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли после пожара в квартире на северо-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Как рассказала собеседница агентства, 22 апреля в квартире дома в проезде Донелайтиса произошел пожар. После его ликвидации в жилище обнаружили тело женщины 1954 г. рождения.
«По предварительным данным, причиной смерти является отравление продуктами горения, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — сказала Ю. Иванова.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что 22 апреля в проезде Донелайтиса, д. 32, произошел пожар в квартире. В результате возгорания один человек погиб.