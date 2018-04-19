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Проект по поддержке родителей FamilyTree начал сбор средств на фильм о безопасности детей в городе
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Проект по поддержке родителей FamilyTree начал сбор средств на фильм о безопасности детей в городе 

Letidor.ru 22 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Из наглядного пособия родители узнают:
к чему стоит готовить ребёнка, если он собирается гулять один;
что важно рассказать малышу о безопасности в лифте, в толпе, при переходе через дорогу;
как защититься от бродячих собак;
что делать, если ребенок потерялся;
как объяснить ребенку правила поведения на улице с чужими людьми.
В России ежегодно теряются более 50 тысяч детей. И родителям все сложнее отпустить даже уже подросших детей в город одних. Сценки из фильма будут содержать четкие алгоритмы, как действовать в критических ситуациях. Каждый из этих алгоритмов взрослые смогут проиграть со своими детьми заранее и довести реакцию на те или иные ситуации до автоматизма.
Инициативу поддержали ведущие тренеры по безопасности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель тренингового центра детской безопасности «Вершитель» Роберт Туйкин, психолог Людмила Петрановская, педагог Дима Зицер, психотерапевт Ирина Млодик и другие.
Все психологи, тренеры и эксперты принимают участие в проекте на добровольной основе. Сбор средств необходим на оплату съемочной работы группы, аренду оборудования и монтаж фильма.
Помочь социально значимому проекту можно на сайте Planeta.ru.
Фото: предоставлено проектом FamilyTree
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