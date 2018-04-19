Железнодорожники в сентябре передадут псковский детский сад №5 муниципалитету 

Ведомственное железнодорожное детское дошкольное учреждение — псковский детский сад №5 — уже в сентябре может быть передано муниципалитету, об этом в инстаграме сообщил замглавы администрации Пскова Александр Коновалов. По его информации, накануне прошёл комиссионный осмотр детского сада. «В дошкольном учреждении воспитывается порядка 140 ребят. В перспективе, после передачи, муниципалитет сможет ввести в учреждении дополнительные группы. У учреждения неплохая материальная база, между тем есть вопросы к территории детского сада. Будем пытаться вести диалог с РЖД на предмет выполнения выявленных комиссионно замечаний», — заявил КоноваловЗамглавы администрации отдельно обратил внимание на вклад РЖД в материально-техническую базу учреждения: в детском саду установлена современная пожарная сигнализация, группы укомплектованы оргтехникой с мультимедийными проекторами и игрушками. Во всех помещениях установлены стеклопакеты, а теплоузел позволяет регулировать подачу тепла в корпуса учреждения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».