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Традиционная встреча с психологом состоится в библиотеке на Лухмановской
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Традиционная встреча с психологом состоится в библиотеке на Лухмановской 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
В грядущую субботу, 21 апреля, в кожуховской библиотеке состоятся беседа и мастер-класс под названием «Человек, продли свой век!». В ходе мероприятия психолог также побеседует с посетителями на тему профилактики правонарушений.
В начале встречи главный библиограф учреждения Т. Пестова поинтересуется у ребят, какие кружки и секции они посещают, поскольку основной темой мероприятия станет здоровый образ жизни. Юные гости библиотеки расскажут о своих спортивных достижениях и о причинах, по которым они выбрали тот или иной вид спорта.
Постоянный гость субботних встреч в библиотеке №101 — психолог ОППМС «Кожухово» Московской психологической помощи населению С. Беликова. Она побеседует с родителями ребят о том, как избежать в отношениях с детьми ситуаций, подталкивающих их к неправомерным действиям. В соответствии с методиками дети будут учиться формировать навыки самостоятельного анализа и оценки и вырабатывать активную жизненную позицию.
По окончании встречи детей и их родителей ждет традиционный увлекательный мастер-класс по изготовлению игрушки из подручных материалов. Что это будет — организаторы мероприятия пока держат в секрете.
Мероприятие пройдет 21 апреля. Начало в 15 часов.
Библиотека №101 находится по адресу: улица Лухмановская, дом 17, корпус 1.
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