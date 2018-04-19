Традиционная встреча с психологом состоится в библиотеке на Лухмановской

В грядущую субботу, 21 апреля, в кожуховской библиотеке состоятся беседа и мастер-класс под названием «Человек, продли свой век!». В ходе мероприятия психолог также побеседует с посетителями на тему профилактики правонарушений.

В начале встречи главный библиограф учреждения Т. Пестова поинтересуется у ребят, какие кружки и секции они посещают, поскольку основной темой мероприятия станет здоровый образ жизни. Юные гости библиотеки расскажут о своих спортивных достижениях и о причинах, по которым они выбрали тот или иной вид спорта.

Постоянный гость субботних встреч в библиотеке №101 — психолог ОППМС «Кожухово» Московской психологической помощи населению С. Беликова. Она побеседует с родителями ребят о том, как избежать в отношениях с детьми ситуаций, подталкивающих их к неправомерным действиям. В соответствии с методиками дети будут учиться формировать навыки самостоятельного анализа и оценки и вырабатывать активную жизненную позицию.

По окончании встречи детей и их родителей ждет традиционный увлекательный мастер-класс по изготовлению игрушки из подручных материалов. Что это будет — организаторы мероприятия пока держат в секрете.

Мероприятие пройдет 21 апреля. Начало в 15 часов.

Библиотека №101 находится по адресу: улица Лухмановская, дом 17, корпус 1.