За успехи в киберспорте будут выдавать путевки в «Артек»

Путевки в «Артек» можно будет получить не только за «классические» достижения, но и за успехи в киберспорте, блогинге и играх. Об этом заявил генеральный директор международного детского центра Алексей Каспржак в эфире радиостанции «Говорит Москва»

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Вот дети в «Артек» приезжают за достижениями, эти достижения в основном классические. Олимпиады, творческие конкурсы, лучше всех нарисовал, спел, станцевал, общественная активность и так далее, и так далее.

А где здесь, например, дети, которые, не знаю, собрали огромное количество лайков в сети, сняв что-нибудь? Или круче всех играют в Minecraft. Их там нет. Пока нет.

[Успехи в киберспорте —] это уникальное достижение, это сумасшедший труд. То, что он [ребенок] в свои 16 лет… Я их по именам всех знаю, потому что мы как раз изучаем этих ребят. В свои 16 лет имеет у себя 20 миллионов фоловеров, которые следят за качеством его жизни внутри сети, говорит о его достижениях. Я сейчас фамилии не буду называть.

В этом смысле общество должно принять эти достижения, а не очередной раз сказать, «слушайте, ну дети там пропадают» и так далее, и так далее.

Директор «Артека» также отметил, что в центр можно приезжать со своими девайсами: пользоваться ими не запрещено. По его словам, на территории лагеря есть доступ в интернет — хотя скорость и не очень высока. Когда начнут выдавать путевки за киберспортивные достижения и как будут определять наиболее успешных киберспортсменов, Каспржак не сообщил. «Артек» — международный детский центр, расположенный в Крыму. Действует с 1925 года и является одним из крупнейших в мире комплексов детского отдыха.