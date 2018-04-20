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Дети устроили «игру со смертью» на причале в Британии: видео
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Дети устроили «игру со смертью» на причале в Британии: видео 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Рискуя быть сброшенными на острые скалы, дети «играют в догонялки» с морским прибоем.
В британском Девоне дети придумали себе опасное развлечение на местном причале. В момент, когда об него разбивается волна, подростки бегут наперегонки с водой, чтобы она не утащила их в море.
При этом у подножья пристани расположены острые скалы, о которые можно легко разбиться, если не успеть убежать от волны, сообщает Daily Mail.
Местный житель решил занять проказы детей на коптер, чтобы привлечь внимание взрослых к этой проблеме.
На кадры попал момент, когда одного из мальчиков на пирсе сбивает волна и он падает на бетон. Его спасла только реакция друга, который помог подняться и оба ребенка остались невредимыми.
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