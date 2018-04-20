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Искали всю ночь: в лесу под Новосибирском заблудилась мать с ребёнком
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Искали всю ночь: в лесу под Новосибирском заблудилась мать с ребёнком 

ngs.ru 11 минут назад
Фото: ngs.ru
В ночь на 20 апреля спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области искали в Искитимском районе девушку, которая ушла из дома вместе с ребёнком.
По какой причине мать с дочерью ушли из дома неизвестно. Их искали больше шести часов.
«Она ушла вместе с 10-летней дочкой. По каким причинам — неизвестно. Муж был дома, а она ушла вместе с ребёнком. Её сначала нашли местные жители, в лесу, а потом уже их всех вывели экстренные службы всех вместе. Местные были с телефонами, они связались, описали местность и им помогли. Нашли её вместе с ребёнком, с явными признаками переохлаждения. Сразу же приехала скорая и увезла их в больницу. В 00:00 их начали искать, а закончился поиск в 6:30», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе АСС НСО.
В поисках принимали участие спасатели, пожарные, полиция и местные жители.
В октябре сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области искали шестерых подростков, пропавших в лесу Каменского сельсовета. Родители рассказали спасателям, что дети катались на автомобиле и свернули в лесостепь, а там застряли после того, как у них закончился бензин.
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