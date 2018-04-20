Остаться в живых: как помочь школьнику дотянуть до летних каникул

С наступлением теплых дней и младшеклассники, и подростки стремятся на улицу. Пришло время долгих прогулок и болтовни в компании сверстников. Даже во время учебных занятий мыслями ребенок уже не здесь, а там — предвкушает встречу с друзьями.

Онлайн-школа «Фоксфорд» делится идеями, как поддержать ребенка в конце учебного года, если силы уже на исходе и хочется гулять.

Эти нехитрые приемы помогут школьнику собраться с мыслями, чтобы успешно закончить год.

Метод «от противного»

Если вы счастливый родитель самостоятельного ученика, который прекрасно обходился без вашей помощи весь год, все просто. Предложите ребенку небольшое ежедневное и еженедельное вознаграждение за успехи в учебе. Сознательному школьнику любого возраста будет приятно получить вкусняшку или билет в кино.

Награда ценна, но еще важнее ваши внимание и забота.

Тем, кто с 1 сентября корпел над уроками вместе с ребенком, советуем удивить его. Заберите школьника с занятий в середине дня, накормите любимым обедом и проведите время вместе. Играйте в настольные игры, гуляйте в парке или смотрите кино, а на следующий день позвольте ему выспаться вдоволь.

За два дня без школы ничего не случится, а вот внезапная смена обстановки и общение с вами придадут сил.

Ребенок почувствует, что вы его понимаете и поддерживаете, а это главное условие успешной учебы.

Техники самоорганизации

Некоторые ребята считают дни до лета, иногда даже ставят крестики в календаре. Предлагаем пойти дальше: изобразите оставшийся срок обучения в виде гоночного трека или линии времени и повесьте на видном месте.

Поставьте отметки каждой недели и важных дедлайнов в виде вертикальных линий (засечек) с подписями. Например, отчетный концерт в музыкалке, контрольная по географии. Пусть ребенок сам отмечает прогресс: на гоночной трассе перемещает болид на булавке или магните от вешки к вешке, на линии времени закрашивает участок прожитых дней.

Наглядная картинка покажет прогресс. Когда видны успехи, легче трудиться.

При этом план важных сроков будет перед глазами, и ребенок ничего не упустит.

Другой подход поможет распределить силы, когда их не так много. Предложите ребенку написать на отдельных листках названия важных дел последней четверти, например исправить двойку за тест по истории, подготовить выступление на последний звонок для 9-классников.

Под каждым делом нужно прописать три уровня выполнения: минимальный, средний и высокий. Все индивидуально: для кого-то пересдать историю на «четверку» — это высокий результат, а для кого-то низкий. К концерту для выпускников необязательно готовить хореографический этюд с вокальным сопровождением, на минимальном уровне это может быть только песня или стихи.

Ученик должен сам определить, что для него достаточный результат, а что превосходный.

Так он расставит приоритеты, потратит минимум усилий на мелочи и посвятит время важным делам.

Человеческий фактор

Познакомьте ребенка с увлеченным профессионалом. Обычно школьники записываются в секции, кружки и клубы осенью, так что не ждите высоких результатов от занятий в конце года. Смысл в том, чтобы ребенок погрузился в новую атмосферу, попробовал себя в другой деятельности.

Найдите такое место, где преподаватель или тренер точно зацепит вашего ребенка: кружок робототехники, курсы болгарского языка или школу уличного танца.

Когда в жизни появляется новое яркое пятно — регулярные занятия любимым делом в кругу единомышленников, да еще под руководством увлеченного ментора, ребенку легче найти силы на рутинные занятия.

Если школьник не просто выдохся к концу года, а что-то упустил по академической программе, стоит взять 2—4 урока с репетитором или учебный курс по предмету.

Найдите профессионального преподавателя, который поможет ребенку преодолеть трудности в учебе и укрепить уверенность в своих силах. Если в вашем городе нет хороших очных курсов, запишитесь на онлайн-занятия по трудным предметам. Уроки по Skype или на онлайн-платформе обойдутся в два-три раза дешевле обычных.

Помните, что у ребенка «растут» те качества и черты, на которые родители обращают внимание. Чаще хвалите и отмечайте успехи ребенка, с пониманием относитесь к промахам и забывчивости. Ваш подросток очень скоро станет совсем взрослым, и ему все будет по плечу, если сейчас вы его поддержите.

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