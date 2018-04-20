Более 20 загородных лагерей примут летом детей из Челябинска

Для юных челябинцев этим летом откроется более 20 загородных оздоровительных лагерей, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе мэрии.

По словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, в лагерях смогут отдохнуть свыше 20 тыс. ребят. Кроме того, для организации досуга детей будут использоваться возможности муниципальных образовательных учреждений, где во время каникул создадут городские оздоровительные лагеря.

«Будут организованы профильные смены, в течение которых школьники смогут развить свои способности и овладеть новыми навыками. Каждый сможет выбрать для себя тематическую смену, — уточнили в мэрии. — Так, школьники примут участие в кадетском сборе, в профильной смене для лидерского актива, а также в смене для юных исследователей и будущих учёных».

Отметим, что во всех оздоровительных лагерях разработаны программы проведения первичного и вводного инструктажей, приказы по организации противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и при перевозке детей автотранспортом. В мае чиновники начнут проверять готовность городских и загородных лагерей к приёму детей.