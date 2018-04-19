\"Родители боятся своих проблемных детей\"

Что представляют собой коррекционные классы, в одном из которых учился подросток, устроивший бойню в Стерлитамаке? Какие дети там занимаются и могут ли они быть опасны для окружающих, своих одноклассников и самих себя?

Об этом нам рассказала Анастасия МЕДВЕДЕВА, педагог-психолог, более 10 лет проработавшая в коррекционной школе для детей с задержкой психического развития.

— Всего существует восемь видов коррекционного направления, в том числе для ребят с нарушением слуха, зрения, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также классы для детей с задержкой психического развития. В России на данный момент большинство школ и коррекционных классов — это учреждения седьмого типа, для детей с задержкой психического развития, именно таких ребят с каждым годом по разным причинам становится все больше и больше в нашей стране.

Главная проблема этих классов в том, что в них обучаются дети с очень разными психическими проблемами, поэтому в полной мере правильно заниматься с каждым из учеников у педагогов и психологов реально нет никакой возможности. К тому же программа обучения у всех общая, кому-то она подходит больше, кому-то меньше. Помимо детей с диагнозом «задержка психического развития» в подобных классах часто учатся дети из социально неблагополучных семей. Основная задача коррекционных классов — адаптация детей с задержкой развития к окружающей среде и интеграция в общество. В подобных классах обычно учится не больше 12–14 ребят, с ними постоянно работает не только учитель, но и психолог, по возможности педагоги по максимуму вовлекают в процесс родителей или опекунов ребенка.

Все мы, педагоги, работающие в подобных детских коллективах, прекрасно понимаем, что дети с задержкой умственного развития ведут себя очень по-разному: кто-то абсолютно тихий и спокойный, кто-то склонен к проявлению агрессии. Бывают случаи, когда данная агрессия у ученика проявляется спонтанно, то есть ребенок копит в себе переживания, а потом резко взрывается, и последствия этого взрыва могут оказаться весьма непредсказуемыми как для учителей, так и для близких людей. В моей практике был случай, когда мальчик с задержкой психического развития, всегда тихий и робкий, однажды из-за пустячной ссоры ударил одноклассницу стулом по голове. Девочка осталась жива, но почти полгода провела в больнице. Насколько я знаю, этому мальчику впоследствии был поставлен тяжелый психиатрический диагноз.

В случае со школьником из Башкирии в первую очередь именно близкие должны были заметить, что с ребенком происходит что-то неладное. Другое дело, что некоторые родители просто сами боятся своих проблемных детей и не хотят с ними лишний раз связываться. К тому же в коррекционные классы нередко попадают дети с такими диагнозами, что им там просто не место. Сейчас ведь можно купить любую справку, а родители не хотят смотреть правде в глаза и признавать, что их ребенок не просто имеет задержку развития, а серьезно болен и нуждается в специальном лечении, и это глобальная проблема. А ведь по закону детям с серьезными отклонениями в психике обучаться в коррекционном классе нельзя — они учатся в специальных школах закрытого типа. Обучение же в коррекционном классе предназначено для ребят, которые испытывают определенные трудности с обучением и плохо адаптируются в коллективе. Как правило, у таких учеников проявляются легкие нарушения в работе головного мозга и ЦНС, …

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