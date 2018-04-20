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В Чите после 13 случаев острой кишечной инфекции закрыли детский сад
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В Чите после 13 случаев острой кишечной инфекции закрыли детский сад 

ТАСС 51 минуту назад
ЧИТА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Детский сад № 107 в Чите закрыли после выявления 13 случаев острой кишечной инфекции. Один заболевший ребенок госпитализирован, сообщила в пятницу пресс-служба управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.
"С 13 по 19 апреля в детском саду зарегистрировано 13 случаев острой кишечной инфекции. У троих детей обнаружен возбудитель сальмонеллезной инфекции, заболевания протекают в среднетяжелой и легкой формах. Один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар, остальные дети находятся на амбулаторном лечении. Детский сад закрыт для приема детей", — сказали в ведомстве.
В детском саду проводятся противоэпидемические мероприятия, проведена дезинфекция. Специалисты обследовали детей и персонал на вирусные и бактериальные кишечные инфекции.
Ранее в апреле в Чите закрыли детский сад № 63, 17 воспитанников которого заболели норовирусной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора предположили, что воспитанники могли получить инфекцию пищевым путем, так как этот вирус был выявлен у повара.
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