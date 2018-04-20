На вокзалах и аэропортах Москвы организуют отдельные залы ожидания для уезжающих на отдых групп детей

«В летний период 2018 г. безопасность организованных групп детей, убывающих на отдых, будет круглосуточно обеспечиваться сотрудниками полиции УТ МВД России по ЦФО. В указанный период предусмотрено обеспечение «коридоров» безопасности для прохода организованных групп детей через аэро— и железнодорожные вокзальные комплексы, выделение специальных залов ожидания для размещения организованных детских групп», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Там также отметили, что все железнодорожные поезда, в которых дети едут на юг, сопровождаются в обязательном порядке.

«Сотрудниками полиции будет организовано эстафетное и сквозное сопровождение поездов с организованными детскими группами. Поезда, в которых следуют детские группы в количестве от 100 несовершеннолетних, сопровождаются нарядом полиции, детские группы свыше 450 детей сопровождаются сквозным способом», — заявили в полицейском транспортном главке ЦФО.