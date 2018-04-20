На вокзалах и аэропортах Москвы организуют отдельные залы ожидания для уезжающих на отдых групп детей 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
«В летний период 2018 г. безопасность организованных групп детей, убывающих на отдых, будет круглосуточно обеспечиваться сотрудниками полиции УТ МВД России по ЦФО. В указанный период предусмотрено обеспечение «коридоров» безопасности для прохода организованных групп детей через аэро— и железнодорожные вокзальные комплексы, выделение специальных залов ожидания для размещения организованных детских групп», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Там также отметили, что все железнодорожные поезда, в которых дети едут на юг, сопровождаются в обязательном порядке.
«Сотрудниками полиции будет организовано эстафетное и сквозное сопровождение поездов с организованными детскими группами. Поезда, в которых следуют детские группы в количестве от 100 несовершеннолетних, сопровождаются нарядом полиции, детские группы свыше 450 детей сопровождаются сквозным способом», — заявили в полицейском транспортном главке ЦФО.
Ранее в пресс-службе ОАО «РЖД» сообщали, что в летний период 2018 г. холдинг планирует перевезти около 480 тыс. детей в составе организованных групп.