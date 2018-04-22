«Копеечные пособия» по уходу за детьми 1,5 лет вовсе не копеечные

Три месяца назад прочитала в социальных сетях крик души молодой матери. Женщина родила первого ребёнка, получала декретные и пособие по уходу за ребёнком до 1, 5 лет. Вскоре её ребёнку должно было исполниться полтора года. После того как ребёнку исполнилось 1,5 года, женщина перестаёт получать декретные выплаты. Ей остаётся только рассчитывать на пособия. Какого же было удивление ноябрянки, когда она узнала сумму нового пособия.

Вместо почти 5 тыс. рублей в месяц, мать полуторагодовалого ребёнка будет получать 50 рублей без учёта районного коэффициента. С учётом районирования в Югре матери малолетних детей получат 65 рублей на месяц, на Ямале 75 рублей. Это пособие выплачивают из федерального бюджета.

Сумма пособия не менялась с 1994 года, хотя каждый год депутаты разных фракций пытаются провести закон о повышении выплат до размера прожиточного минимума и продлить срок выплат до 5 лет. Но в самый последний момент законопроект сворачивают из-за финансовых проблем.

Федеральное правительство не может одобрить дополнительную нагрузку. Конечно депутаты тоже люди. Они тоже понимают, что в современном мире прокормить ребёнка месяц на 50 рублей невозможно. Поэтому предложили региональным властям взять на себя право платить дополнительные пособия детям от полутора лет. Всё по желанию. Главы регионов совместно с местным правительством устанавливают свой тариф и критерии для получения помощи матерям.

В Югре окружные депутаты решили, что в пособие с 1,5 до 4-х лет нуждаются только малоимущие семьи. Те, у кого есть работа и зарплата выше 14 тыс. 135 рублей могут нанять няню. Малоимущим родителям малышей с 1,5 до 3-х лет заплатят 7 тыс. 547 рублей. С 3-х до 4-х лет 3 тыс. 774 рубля. Важно, даже если у малоимущих родителей 3-ое детей, то пособие заплатят как за одного ребёнка.

Ямальские власти не столь оптимистичны. По распоряжению правительства ЯНАО пособие по уходу за ребёнком с 1,5 до 5,5 лет, если дети не попали в детский сад, могут получить все ямальцы. Достаточно обратиться с заявлением и пакетом документов в управление социальной защиты своего города. На компенсацию от округа можно подавать после того, как ребёнку исполнилось 1,5 года и в любой момент до 5, 5 лет. Когда малышу от 1,5 до 3-х лет родители получат 3 тыс. 210 рублей. С 3-х до 5,5 лет законные представители будут получать 4 тыс. 210 рублей. Если за это время место в садике появится, то пособие отменят. То же самое произойдёт, если ямальцы намерено откажутся от свободного места в детском саду.

Конечно, эти суммы ближе к реальности и дают надежду на то, что ребёнок может выжить на эти деньги. Однако, это суммы устраивают до тех пор, пока не сравнишь эти суммы с размером прожиточного минимумом детей в ХМАО и ЯНАО. В Югре ребёнок может комфортно прожить на 13 тыс. 929 рублей. На Ямале минимальные потребности несовершеннолетнего можно удовлетворить, уложившись в 15 тыс. 735 рублей. Фактически, могут выжить на 75 рублей или в лучшем случае на 7 тыс. с небольшим.

Источник фотографии: vperedsp.ru