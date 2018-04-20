Мамы Ямала не спешат за ежемесячным пособием на ребенка

С первого января при рождении или усыновлении первого ребенка семьям выплачивается ежемесячное пособие в размере регионального прожиточного минимума. Такое же пособие дается на второго ребенка из материнского капитала. Но ямальцы не обращаются за выплатами. Почему?

Разбирались на заседании комитета по соцзащите и ЖКХ Законодательного Собрания региона.

Соцслужбы активно информируют население о реализации президентских инициатив по выплате ежемесячного пособия. На эти цели из федерального бюджета получено 118 миллионов рублей. Но обращений по-прежнему очень мало сообщила первый замдиректора департамента соцзащиты Оксана Медынская. В округе ежемесячная выплата назначена 84 семьям.

Отметим, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка возникает в случае, если он родился не ранее 1 января 2018 года. Важное условие: размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. На Ямале в этот период прожиточный минимум составлял 15897 рублей, соответственно, чтобы оформить пособие, доход на члена семьи не должен превышать примерно 24 тысячи. — Методика расчетов нуждаемости не ложится на доходы в Арктическом регионе. Мы, по своей линии тоже выйдем с законодательными предложениями, в том числе по изменению методики расчетов доходов. Иначе, при таких темпах освоения, большую часть суммы федеральных средств нам придется вернуть в конце года, — заметила Елена Зленко , председатель профильного комитета.

Отделение ПФР также еженедельно отслеживает количество поданных заявлений на распоряжение средствами материнского капитала по ежемесячным выплатам на второго ребенка. Так, по информации управляющей отделением Пенсионного фонда по ЯНАО Таисы Колоколовой, с начала года на Ямале подано 13 заявлений. Из них положительные решения приняты всего по двум. По ним уже произведены выплаты в размере 83 тысяч рублей.

— Низкая активность граждан объясняется следующими причинами: большинство семей направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. А кто-то понимает, что его ежемесячный доход выше установленной нормы на получение данной выплаты, — пояснила руководитель отделения ПФР. — Кроме того, многие не спешат оформить заявление, так как у семьи есть право сделать это в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Таиса Колоколова также напомнила о других нововведениях по использованию средств материнского капитала. В их числе — дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком. Отметим, маткапитал всегда можно было направлять на образование детей, но только спустя три года после рождения или усыновления ребенка. Теперь можно не дожидаясь этого срока оплачивать образовательные услуги в любой организации, имеющей соответствующую лицензию.

Еще одно направление — льготная ипотека, которую теперь можно погашать из средств материнского капитала. Это также важный шаг государства по поддержке семей с детьми.

Всего с начала действия закона по первое апреля этого года в округе выдано более 39 тысяч сертификатов на материнский капитал, перечислено 7,6 миллиарда рублей. Из них около 93 процентов направлено на улучшение жилищных условий.

Помимо этого, напомним, на Ямале с 2012 года установлен региональный материнский капитал. При рождении третьего и последующих детей ямальцы получают 350 тысяч рублей. За весь период реализации закона этой возможностью воспользовались 5738 семей.