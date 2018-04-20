Острое воспаление аппендикса у детей: симптомы, диагностика и лечение

Острое воспаление аппендикса в детском возрасте — это распространенное заболевание, происходящее в брюшной полости. Данный вид патологии, достаточно распространенный среди детей, и развивается гораздо чаще, чем у взрослых, что обусловлено анатомическими особенности. Существует статистика, по которой известно, что наиболее вероятно воспаление развивается только со второго года жизни, но зарегистрированы случаи и у новорожденных и грудных детей. Существует много различных форм воспаления аппендицита, но для детей характерны только два: гнойный и катаральный.

Причины появления аппендицита.

Как известно организм маленьких детей еще недостаточно развит и микрофлора кишечника не до конца заполнена, чтобы бороться с патогенными микроорганизмами. Основной причинный фактор воспаления — это попадание бактериальной и паразитической инфекции в просвет аппендикса, это может осуществляться посредством переноса бактерии через кровь или лимфу, так как фолликулярный аппарат отростка у детей недостаточно развит, инфицирование происходит гораздо быстрее. Так же одной из причин является повышенная проницаемость кишечника, что благоприятно способствует инфицированию. Развитию воспалительного процесса также способствуют и заболевания других систем, в таком случае воспаленный аппендикс расценивается как осложнение основного заболевания.

Симптомы для детей раннего возраста.

Для детей до двухлетнего возраста характерно проявление общих симптомов интоксикации организма, которые преобладают над локальными симптомами характерными для этого заболевания. Трудность в постановке диагноза заключается в том, что работа с маленькими детьми затруднительна, и практически невозможно объективно оценить состояние ребенка. Постановка диагноза в большей степени зависит от квалификации доктора. Для детей более старшего возраста характерна более четкая симптоматика, такие дети могут четко указать, что их беспокоит, и определяют, где и как проявляется болезненность. Для типичной симптоматики характерна острая боль в животе, возникающая при нормальном расположении отростка в правом нижнем углу, но следует учитывать, что расположение аппендикса может быть аномальное, при этом локализация боли меняется. Помимо боли появляется повышение температуры тела, многократная рвота и чувство тошноты, дети отказываются от еды и предпочитают лежать на пораженном боку. Учитывая особенности детского организма, острое воспаление очень быстро переходит в гнойную форму, что проявляется сильной интоксикацией организма и развитием такого осложнение как перитонит. При перитоните происходит напряжение мышц живота и появления общих признаков вовлечения в процесс брюшины. Очень частым и информативным признаком является нарушение стула.

Диагностика и лечебные мероприятия.

Для диагностики заболевания используется тщательно собранный анамнез, причем опрос необходимо проводить с ребенком так и с его родителями. Затем обязательно проводится общий осмотр ребенка и определение патологических симптомов. Эти методы достаточно затруднительны для детей очень малого возраста. Для оценки состояния внутренних органов и вообще организма проводятся стандартные лабораторные анализы. Используется также ультразвуковая диагностика. Лечение проводится только хирургическим путем. Прогноз на выздоровление благоприятный, при своевременном оказании ребенку необходимой хирургической помощи. Ранее эксперты рассказали, что такое острый колит.