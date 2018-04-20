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Более 2 тыс. детей прошли реабилитацию в больнице Орехово‑Зуева за 5 лет
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Более 2 тыс. детей прошли реабилитацию в больнице Орехово‑Зуева за 5 лет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 2 тысяч детей с заболеваниями нервной системы прошли реабилитацию в неврологическом отделении Орехово-Зуевской центральной больницы за пять лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«За пять лет работы неврологического реабилитационного отделения Орехово-Зуевской центральной городской больницы более 2 тысяч детей, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, прошли в нем лечебные восстановительные мероприятия», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Кроме того, в отделении проходят реабилитацию пациенты, перенесшие различные травмы. Дети получают курсы медикаментозной терапии и массажа, занятия ЛФК, на тренажерах, а также с психологом.
«Гордость отделения — тренажер с функциями электростимуляции и биологической обратной связью. Прибор позволяет подбирать каждому ребенку свою индивидуальную программу реабилитации и компьютеризировано обрабатывать получаемые результаты», — отметил министр.
По словам Маркова, специалисты отделения не просто оказывают высококвалифицированную помощь, но и буквально творят чудеса.
«Одна из пациенток в результате автокатастрофы стала инвалидом, утратив необходимые навыки для полноценной жизни. Сегодня ребенок уверенно идет на поправку: восстанавливается мелкая моторика, навыки к самообслуживанию, улучшается речь. Более того, ребенок открыл в себе способность к рисованию и готовится к международному конкурсу детского рисунка», — добавил чиновник.
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