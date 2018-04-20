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Более 2 тысяч детей прошли реабилитацию в Орехово‐Зуевской городской больнице
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Более 2 тысяч детей прошли реабилитацию в Орехово‐Зуевской городской больнице 

360tv.ru 11 минут назад
За пять лет работы неврологического реабилитационного отделения Орехово-Зуевской центральной городской больницы более двух тысяч детей, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, прошли в нем лечебные восстановительные мероприятия, об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
За пять лет работы неврологического реабилитационного отделения
Орехово-Зуевской
центральной городской больницы более 2 тысяч детей, страдающих заболеваниями нервной системы и  опорно-двигательного
аппарата, прошли в нем лечебные восстановительные мероприятия, об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Также в отделении проходят реабилитацию пациенты, перенесшие различные травмы. Дети получают курсы медикаментозной терапии и массажа, занятия ЛФК и на тренажерах, а также с психологом.
Гордость отделения — тренажер с функциями электростимуляции и биологической обратной связью. Прибор позволяет подбирать каждому ребенку свою индивидуальную программу реабилитации и компьютеризированно обрабатывать получаемые результаты
— Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области.
По словам Дмитрия Маркова, специалисты отделения не просто оказывают высококвалифицированную помощь, но и буквально творят чудеса.
Одна из пациенток в результате автокатастрофы стала инвалидом, утратив необходимые навыки для полноценной жизни. Сегодня ребенок уверенно идет на поправку: восстанавливается мелкая моторика, навыки к самообслуживанию, улучшается речь. Более того, ребенок открыл в себе способность к рисованию и готовится к международному конкурсу детского рисунка
— Дмитрий Марков.
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