Более 2 тысяч детей прошли реабилитацию в Орехово‐Зуевской городской больнице

За пять лет работы неврологического реабилитационного отделения Орехово-Зуевской центральной городской больницы более двух тысяч детей, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, прошли в нем лечебные восстановительные мероприятия, об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

За пять лет работы неврологического реабилитационного отделения

Орехово-Зуевской

центральной городской больницы более 2 тысяч детей, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного

аппарата, прошли в нем лечебные восстановительные мероприятия, об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Также в отделении проходят реабилитацию пациенты, перенесшие различные травмы. Дети получают курсы медикаментозной терапии и массажа, занятия ЛФК и на тренажерах, а также с психологом.

Гордость отделения — тренажер с функциями электростимуляции и биологической обратной связью. Прибор позволяет подбирать каждому ребенку свою индивидуальную программу реабилитации и компьютеризированно обрабатывать получаемые результаты

— Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области.

По словам Дмитрия Маркова, специалисты отделения не просто оказывают высококвалифицированную помощь, но и буквально творят чудеса.

Одна из пациенток в результате автокатастрофы стала инвалидом, утратив необходимые навыки для полноценной жизни. Сегодня ребенок уверенно идет на поправку: восстанавливается мелкая моторика, навыки к самообслуживанию, улучшается речь. Более того, ребенок открыл в себе способность к рисованию и готовится к международному конкурсу детского рисунка

— Дмитрий Марков.