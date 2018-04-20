В Ленинградской области открыта программа помощи детям мигрантов

В 2018 году по дополнительной общеобразовательной программе «Добро пожаловать в Ленинградскую область» пройдут обучение 10 групп детей-мигрантов младшего и среднего школьного возраста.

Программа сформирована в зависимости от уровня владения русским языком и социализации детей иностранных граждан. Ею будет охвачено пять районов Ленинградской области. В рамках проекта планируется проведение фокус-групп в этих районах для разработки программы краткосрочных курсов социальной адаптации детей-мигрантов. Параллельно будет вестись обучение преподавателей.

Проект для детей мигрантов начался в 2015 году. Было разработано методическое пособие по социальной адаптации детей-мигрантов с учетом специфики нашего региона для специалистов, осуществляющих образовательную и социокультурную работу с такими детьми.

Программа по социальной адаптации детей-мигрантов дошкольного и младшего школьного возраста в коллективе (с привлечением родителей и учителей) уже реализована в 4 муниципальных районах (Гатчинском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском), где обучается больше всего приезжих детей. Общее количество участников программы составило 160 человек.

В 2016 году при поддержке кафедры межкультурных коммуникаций РГПУ им. Герцена пилотный проект по социальной адаптации детей мигрантов доработали: увеличили количество часов адаптационных занятий с 18 до 48; привлекли к участию в проекте не только детей младшего, но и среднего школьного возраста; предусмотрели обучающие семинары для преподавателей, работающих с мигрантами; расширили охват программы по адаптации детей мигрантов до пяти районов, включив Ломоносовский район.

Для трудовых мигрантов, помимо курсов социальной адаптации детей, издаются карманные справочники и информационные буклеты, проводятся семинары, причем не только для самих иностранных граждан, но и для работодателей. В районы области выезжают мобильные консультативные пункты.

Целый комплекс мероприятий реализуется в рамках проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область», который осуществляется в регионе с 2013 года.