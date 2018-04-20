Дарья А., декабрь 2000, Саратовская область

Номер анкеты: d9l4w-a0tq

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.