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Многодетную нижегородку обвиняют в жестоком убийстве своего пятого ребенка
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Многодетную нижегородку обвиняют в жестоком убийстве своего пятого ребенка 

В городе N 47 минут назад
Фото: В городе N
Многодетную жительницу Воротынского района обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. 34-лентяя женщина вскоре предстанет перед судом, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Следствие установило, что 26 декабря 2017 года обвиняемая родила ребенка без посторонней помощи, после чего сразу же задушила. Затем женщина завернула мертвого малыша в куртку и спрятала в сарае.
Страшная правда открылась, когда состояние здоровья роженицы ухудшилось и ее госпитализировали в районную больницу. Здесь выяснилось, что нижегородка скрывала свою беременность и не состояла на учете в женской консультации.
Свою вину обвиняемая отрицает. Она воспитывает четверых детей, на профилактических учетах не состоит.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, нижегородка оставила умирать своего новорожденного ребенка в чужой коляске.
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