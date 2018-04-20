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В Батайске ребенка обстреляли из пневматического оружия
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В Батайске ребенка обстреляли из пневматического оружия 

Деловое сообщество 2 часа назад
Накануне,19 апреля, около 16 часов в Батайске одиннадцатилетнего мальчика обстреляли из пневматического оружия. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент произошел рядом со школой №9, где он учится. Мальчик в это время шел из школы домой.
Сначала ребенок услышал громкий хлопок, затем почувствовал сильную боль в ноге и упал на землю. Родители отвезли мальчика в травмпункт, где ему оказали медпомощь.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Как отметили в популярных пабликах в социальных сетях очевидцы, в Батайске неоднократно были обнаружены пули от пневматического оружия.
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