Жителей района Измайлово 22 апреля научат писать акварельный весенний пейзаж 

Выставочный зал «Измайлово» проведет занятия по акварели для детей и взрослых.
Художник и искусствовед Олег Цыбульский проведет в воскресенье, 22 апреля, мастер-класс для жителей района Измайлово и других районов столицы. Профессиональный художник научит писать акварельный весенний пейзаж и оценить, насколько весна является самым акварельным временем года.
Участвовать могут как дети, так и взрослые.
Стоимость занятий: 200 рублей.
Зарегистрироваться можно на сайте.
Все материалы будут предоставлены организаторами мастер-класса. Адрес: Измайловский проезд, д. 4.
Начало занятий в 13 часов.