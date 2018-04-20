Жителей района Измайлово 22 апреля научат писать акварельный весенний пейзаж

Выставочный зал «Измайлово» проведет занятия по акварели для детей и взрослых.

Художник и искусствовед Олег Цыбульский проведет в воскресенье, 22 апреля, мастер-класс для жителей района Измайлово и других районов столицы. Профессиональный художник научит писать акварельный весенний пейзаж и оценить, насколько весна является самым акварельным временем года.

Участвовать могут как дети, так и взрослые.

Стоимость занятий: 200 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Все материалы будут предоставлены организаторами мастер-класса. Адрес: Измайловский проезд, д. 4.

Начало занятий в 13 часов.