Курганский детский центр, в котором недоглядели за ребенком, заплатит за это 60 тысяч рублей

Суд обязал курганский центр по уходу и присмотру за детьми выплатить компенсацию матери пострадавшего на его территории ребенка.

— Между жительницей Кургана и организацией был заключен договор об оказании услуг по уходу и присмотру за мальчиком. В ноябре 2017 года ребенок, которого привели в центр, прыгая на гимнастическом мате, упал и ударился лицом о ребро деревянного шкафа. При падении мальчик получил ушиб возле левого глаза. Ушиб оценили как легкий вред здоровью, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Курганской области.

Как пояснили корреспонденту портала 45.ру в пресс-службе ведомства, мальчик родился в феврале 2016 года, то есть на момент происшествия ему было около 1 года 11 месяцев.

Прокурор назвал причиной ЧП то, что в центре не были созданы безопасные условия для пребывания детей, а также ненадлежащий присмотр за ними.

Рассмотрев дело, суд решил взыскать с предпринимателя в пользу матери ребенка 60 тысяч рублей.