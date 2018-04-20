Услышать голос сердца

Нет профессии благороднее врача. Откликаться на чужую боль, приходить на помощь, спасать жизни — мы видим этому подтверждения каждый день! Прошло 50 дней с момента старта Всероссийского 300-дневного Благотворительного марафона «Вернем детям красоту», и мы уже можем провести первые промежуточные итоги.

Благодаря Вашему активному участию собрана необходимая сумма на лечение Златы Пугачевой, трехлетней девочки из Перми с тяжелым генетическим заболеванием — синдромом Апера. У Златы неправильно сросшиеся кости черепа, расщелина неба, сросшиеся пальцы кистей и стоп. Такой она родилась, и именно из-за этого попала в Дом ребенка. Злата самостоятельно ходит, бегает, играет, любит танцевать, с удовольствием складывает пазлы и уже начинает говорить. Девочке повезло — ее любят, ей занимаются, и благодаря своевременной помощи и обращению в фонд у нее появился реальный шанс не только войти в нормальную жизнь, но и найти семью, настоящих любящих родителей. Задержка нервно-психического развития, возникшая из-за деформации черепа, пока невелика. При синдроме Апера важно помочь детям по возможности раньше, чтобы обеспечить дальнейшее нормальное развитие головного мозга ребенка.

За первые 50 дней Марафона удалось собрать необходимую сумму — 550 тысяч рублей, которые будут использованы для приобретения компрессионно-дистракционных аппаратов и подготовки Златы Пугачевой к операции. Теперь специалистам предстоит провести компьютерное моделирование и расчет вектора дистракции, а также изготовить шаблон для ее проведения. В настоящее время маленькая Злата направлена на обследование и лечение в НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Жизненно необходимая ей операция по проведению остеотомии с установкой дистракционных аппаратов поможет стать девочке нормальным, здоровым ребенком. Мы будем следить за историей этой девочки. Еще одна спасенная жизнь. Судьба, которая изменилась счастливо — благодаря вашему неравнодушию. Неравнодушию врачей из мира эстетической медицины, неравнодушию специализированных клиник, салонов красоты, специалистов, наконец, взрослых пациентов, поддержавших хорошее, благое дело!

Собранные нами средства помогают маленьким пациентам, обратившимся в Благотворительный фонд «Лицо Ребенка» обрести право на счастье, право на друзей и на будущее — в данный момент десять детей ждут экстренной медицинской помощи. Десять детей, верящих в чудо. Двадцать живых глаз. Время — бесценный ресурс для них. Только в России ежегодно появляется более 70 тысяч малышей с врожденными заболеваниями или травмами лица и шеи. За сухой статистикой — конкретные жизни детей, верящих и ждущих помощи. У каждого есть имя. Мы рассказываем их истории, делимся с вами их радостями и печалями на сайте марафона http://www.returnbeauty.ru/.

История одной жизни: Милана

Милане только 11 месяцев. Она родилась с расщелиной губы и неба — то, что называли когда-то «заячья губа» и «волчья пасть». Ее мама обратилась в Благотворительный фонд «Лицо ребенка» некоторое время назад. «О врожденном дефекте мы узнали на двадцатой неделе беременности. Врачи настоятельно рекомендовали прервать беременность, аргументируя это тем, что мой ребенок не будет счастливым, что все равно он будет неполноценным, что мы испортим жизнь ему и самим себе. Помогите, пожалуйста, сделать нашу дочку счастливой. Если вовремя не сделать операции, наша девочка не сможет социализироваться в обществе. Мы, как и другие родители, не хотим, чтобы наш ребенок был объектом насмешек в детском саду, школе», — писала мама Миланы в своем письме в Благотворительный фонд «Лицо Ребенка».

Первичная операция по закрытию расщелины губы была сделана, когда девочке исполнилось шесть месяцев, в декабре 2017 года. Милана может без труда есть и даже «агукает», как все малыши, — семье на радость. Теперь необходимо провести операцию по закрытию расщелины неба. Стоимость операции 250 тысяч рублей, и выполнить ее нужно именно в этом году, — тогда Милана вырастет, не ощущая разницы со сверстниками, будет нормально говорить, развиваться, учится и, возможно, даже и знать не будет, что когда-то была не такой, как все.

«В настоящее время дети с расщелиной губы и неба успешно лечатся и при своевременном начале лечения и прохождении полного курса реабилитационных мероприятий (ортодонт, логопед) ничем не отличаются от сверстников, прекрасно развиваются, часто успешны и занимают достойное положение во взрослой жизни», — говорит директор фонда «Лицо Ребенка» Виталий Рогинский

Мы приглашаем помочь в сборе средств на лечение детей с челюстно-лицевыми патологиями и травмами. 250 тысяч рублей — большая сумма. Но помощь каждого, посильная, даже скромный перевод — поможет девочке Милане стать счастливым и полноценным ребенком. Сделать шаг очень просто. Один маленький поступок поможет спасти одну жизнь.

Внести свой вклад могут как юридические лица переводом на счет Фонда, так и физические — на короткий номер 3443, кодовое слово ЛИЦО. Подробности на сайтах http://www.returnbeauty.ru/, http://www.childface-fund.ru/.