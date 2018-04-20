Главный детский хирург подвёл итоги оптимизации здравоохранения

За четыре года коечный фонд для детей сократился на 26 процентов, из-за чего многие маленькие пациенты получают помощь во взрослых стационарах. Дефицит фельдшеров отмечается по всей стране, сообщил главный детский хирург Минздрава Владимир Розинов на «круглом столе» в рамках Симпозиума детских хирургов в Москве.

По его словам, в Москве штат фельдшеров укомплектован всего на 49 процентов, а оптимизация отрасли привела к тому, что от 26 до 60 процентов высокотехнологичных операций детям выполняют взрослые хирурги.

Во многих регионах и плановые операции проводят такие специалисты, что совершенно недопустимо, так как детская и взрослая хирургия очень отличаются, подчеркнул Розинов.

Кроме того, главный детский хирург обратил внимание на то, что понятие «квалифицированная медицинская помощь» сохранилось только в ведомственных клиниках, а в рамках системы обязательного медицинского страхования оказывают в основном первичную помощь. Исправить эту ситуацию, по мнению Розинова, должен закон о классификации видов медпомощи.