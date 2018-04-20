Главный детский хирург подвёл итоги оптимизации здравоохранения 

За четыре года коечный фонд для детей сократился на 26 процентов, из-за чего многие маленькие пациенты получают помощь во взрослых стационарах. Дефицит фельдшеров отмечается по всей стране, сообщил главный детский хирург Минздрава Владимир Розинов на «круглом столе» в рамках Симпозиума детских хирургов в Москве.
По его словам, в Москве штат фельдшеров укомплектован всего на 49 процентов, а оптимизация отрасли привела к тому, что от 26 до 60 процентов высокотехнологичных операций детям выполняют взрослые хирурги.
Во многих регионах и плановые операции проводят такие специалисты, что совершенно недопустимо, так как детская и взрослая хирургия очень отличаются, подчеркнул Розинов.
Кроме того, главный детский хирург обратил внимание на то, что понятие «квалифицированная медицинская помощь» сохранилось только в ведомственных клиниках, а в рамках системы обязательного медицинского страхования оказывают в основном первичную помощь. Исправить эту ситуацию, по мнению Розинова, должен закон о классификации видов медпомощи.
«Круглый стол» по детской хирургии состоялся под эгидой Комитета по охране здоровья Госдумы в рамках Симпозиума детских хирургов. К участию в нём были приглашены депутаты, члены Ассоциации детских хирургов, руководители учреждений здравоохранения. По итогам симпозиума планируется выработать законодательные предложения по вопросам правового обеспечения детской хирургии.