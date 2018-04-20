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Более 4 тысяч детей Севастополя отдохнут в летних лагерях за бюджетный счет
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Более 4 тысяч детей Севастополя отдохнут в летних лагерях за бюджетный счет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году для летнего оздоровления и отдыха детей отдельных категорий, предусмотренных ст. 8 закона 114 г. Севастополя, из бюджета Севастополя выделено более 113 млн рублей. Средства выделены в рамках государственной программы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2022 годы».
«Прежде всего, речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечениях родителей, детях с ограниченными возможностями здоровья, детях, воспитывающихся в многодетных семьях, а также о талантливых и одаренных детях — всего 12 категорий, которые обеспечиваются путевками от города», — прокомментировала Финогенова.
В этом году город выделил сумму для детского отдыха на 5 млн больше, чем в прошлом. Часть средств — более 89 млн рублей — уже реализованы, на них закуплены 3700 путевок. Оставшиеся средства в рамках программы будут реализованы по целевому назначению в ближайшее время. Всего город планирует отправить на отдых более 4 тысяч детей. Севастопольские дети будут отдыхать, как в родном городе, так и в детских летних лагерях Евпатории.
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