Лагерь «Ласпи» под Севастополем получит статус Международного детского центра

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» под Севастополем получит статус Международного детского центра, каким сейчас является «Артек». Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

"Международный детский центр «Ласпи» — я вам озвучил новое название — куда войдут четыре лагеря, будет одно юридическое лицо. Мы договорились с «Артеком», что «Артек» — это лучший лагерь в мире, а «Ласпи»— лучший лагерь в России", — сказал Овсянников.

Также Овсянников отметил, что в рамках сотрудничества с «Артеком» в мае этого года под Севастополем на турбазе «Торопова дача» пройдет большое туристическое мероприятие для артековцев. «Задача, чтобы „Торопова дача“ задышала для детей, она будет как раньше выполнять задачи рекреации и отдыха, но основная задумка — проведение таких мероприятий», — добавил глава Севастополя.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.