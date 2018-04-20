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Лагерь «Ласпи» под Севастополем получит статус Международного детского центра
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Лагерь «Ласпи» под Севастополем получит статус Международного детского центра 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: sevastopolnews.info
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» под Севастополем получит статус Международного детского центра, каким сейчас является «Артек». Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
"Международный детский центр «Ласпи» — я вам озвучил новое название — куда войдут четыре лагеря, будет одно юридическое лицо. Мы договорились с «Артеком», что «Артек» — это лучший лагерь в мире, а «Ласпи»— лучший лагерь в России", — сказал Овсянников.
Также Овсянников отметил, что в рамках сотрудничества с «Артеком» в мае этого года под Севастополем на турбазе «Торопова дача» пройдет большое туристическое мероприятие для артековцев. «Задача, чтобы „Торопова дача“ задышала для детей, она будет как раньше выполнять задачи рекреации и отдыха, но основная задумка — проведение таких мероприятий», — добавил глава Севастополя.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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