Ещё
Севастополь потратит 113 миллионов рублей на отдых детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Севастополь потратит 113 миллионов рублей на отдых детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Власти Севастополя выделили 113 миллионов рублей на отдых детей в загородных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.
"Правительство Севастополя выделило более 113 миллионов рублей на приобретение путевок в загородные лагеря для детей отдельных категорий, что на 8% больше, чем в прошлом году, — рассказала Жанна Финогенова, начальник городского управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты. — Речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без родительского попечения, детях-инвалидах, детях, состоящих на диспансерном учете, детях из многодетных и малоимущих семей, а также талантливых и одаренных ребятах". По ее словам, пока подано более двух тысяч заявок на летнее оздоровление детей. При этом департамент уже закупил 3700 путевок на сумму 86 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут переданы на организацию детского отдыха в бюджетных учреждениях — лагерях «Ласпи» и «Горный».
РИА Новости: последние новости
Ирина Щ., 2000, Саратовская область Руслан М., май 2008, Республика Башкортостан Реабилитация детей после онкологии – важный шаг к нормальной жизни
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе17
Москва после бури: фото из соцсетей39
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение