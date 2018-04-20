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Паллиативную помощь детям смогут оказывать с помощью телемедицинских технологий
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Паллиативную помощь детям смогут оказывать с помощью телемедицинских технологий 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
При оказании паллиативной помощи детям врачи смогут пользоваться телемедицинскими технологиями для проведения дистанционных консилиумов и консультаций. Соответствующий проект изменения порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям опубликован на портале проектов НПА.
В подготовленном проекте приказа Минздрава предлагается дополнить существующий Порядок пунктами 16, 17, 18 и 19. Помимо разрешения на использование телемедицинских технологий, они вводят ряд других новых норм и требований.
Так, в пункте 16 устанавливается порядок транспортировки ребёнка домой или в другую медицинскую организацию, в пункте 17 вводится требование о размещении в Интернете информации об организациях, оказывающих паллиативную помощь детям, а также доведение сведений о них до родителей или официальных представителей (опекунов).
В пункте 18 говорится, что паллиативная помощь оказывается во взаимодействии с благотворительными, добровольческими и религиозными организациями.
Паллиативная помощь оказывается людям, страдающим смертельными заболеваниями, когда лечение оказывается неэффективным и не может спасти больного. Она нацелена на снижение страданий и повышение качества жизни смертельно больных пациентов.
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