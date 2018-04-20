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В Надымском районе на отдых детям собрали более пяти миллионов рублей
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В Надымском районе на отдых детям собрали более пяти миллионов рублей 

Красный Север 42 минуты назад
Фото: Красный Север
В Надыме прошёл финал благотворительного марафона «Лето-2018». Ежегодно он объединяет жителей всех поселений Надымского района с благой целью — подарить лето тем, кто в нём особенно нуждается. Старт эстафете добра дали ещё в марте на юге муниципалитета в посёлке Ягельном. Затем она продолжилась в Пангодах и объединила север района. Завершающий этап провели в надымском доме культуры «Прометей».
Вклад в копилку марафона внесли работники многих предприятий и организаций, представители бизнеса, общественники и просто неравнодушные жители. За время финального концерта чаша добра наполнялась несколько раз, а счётная комиссия продолжала свою работу. Традиционно результаты благотворительной эстафеты озвучили прямо в зале. По итогам всех трёх этапов удалось собрать 5 292 923 рубля. Но и это число еще не окончательное.
— После финального концерта на счёт марафона продолжают поступать средства от неравнодушных жителей. Благодаря им несколько сотен детей получат такой нужный подарок — отдых, оздоровление, солнце и настоящее лето, — говорит начальник районного управления социальных программ Олег Хрин. — Жители Надымского района всегда отличались своей отзывчивостью, они хотят помогать, хотят делать добро.
Лето подарят детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных и многодетных семей, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию. Средства на концерте собирали не только в зале — в холле дома культуры развернулась благотворительная ярмарка. Например, мамы из общественной организации «Многодетные семьи Надымского района» почти всю ночь накануне шили мягкие игрушки. Одна из них, Анастасия Гильмутдинова, в прошлом году получала поддержку марафона. По словам мамы пятерых детей, без помощи её семье не удалось бы выехать за пределы округа.
— Билеты очень дорогие, для нашей семьи сумма была неподъёмной. Поэтому мы написали заявление на помощь, полученные средства добавили к семейному бюджету и смогли отдохнуть в Тюмени. В этом году также надеемся на поддержку.
По итогам прошлого марафона была собрана сумма 4 438 236 рублей. Помощь получили 224 семьи Надымского района, которые воспитывают 408 детей. Организаторы планируют, что этим летом адресатов будет больше.
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