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Воспитанники читинского детсада заболели сальмонеллезом
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Воспитанники читинского детсада заболели сальмонеллезом 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в одном из городских детсадов. Как сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, тринадцать детей подхватили опасный вирус. По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора, детский сад в Чите закрыли после выявления 13 случаев острой кишечной инфекции: «Один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар, остальные находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в ведомстве.
На данный момент персонал и дети из других групп обследовали на предмет инфекции и вирусов. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, проведена дезинфекция. Детский сад закрыт для приема детей.
Фото: pixabay.com.
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