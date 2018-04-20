Воспитанники читинского детсада заболели сальмонеллезом

Инцидент произошел в одном из городских детсадов. Как сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, тринадцать детей подхватили опасный вирус. По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора, детский сад в Чите закрыли после выявления 13 случаев острой кишечной инфекции: «Один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар, остальные находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в ведомстве.

На данный момент персонал и дети из других групп обследовали на предмет инфекции и вирусов. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, проведена дезинфекция. Детский сад закрыт для приема детей.

Фото: pixabay.com.