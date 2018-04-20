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В Северной Осетии на школьника упали футбольные ворота
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В Северной Осетии на школьника упали футбольные ворота 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура Ардонского района провела проверку происшествия в СОШ№1 г. Ардона, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.
На уроке физкультуры 11-летний мальчик повис на перекладине футбольных ворот, тем самым опрокинув их на себя. Ребенок в тяжелом состоянии был срочно доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Школьник получил повреждения внутренних органов.
Прокурорская проверка выявила в школе нарушения в части создания необходимых и безопасных условий для обучения детей.
Сейчас в следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человеку».
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