В Северной Осетии на школьника упали футбольные ворота

Прокуратура Ардонского района провела проверку происшествия в СОШ№1 г. Ардона, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.

На уроке физкультуры 11-летний мальчик повис на перекладине футбольных ворот, тем самым опрокинув их на себя. Ребенок в тяжелом состоянии был срочно доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Школьник получил повреждения внутренних органов.

Прокурорская проверка выявила в школе нарушения в части создания необходимых и безопасных условий для обучения детей.

Сейчас в следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человеку».