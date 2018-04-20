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Студия «Паровоз» приглашает в «Большое греческое путешествие»
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Студия «Паровоз» приглашает в «Большое греческое путешествие» 

Tlum.ru 58 минут назад
Фото: Tlum.ru
Мероприятие, посвященное Греции, ее культуре, мифам и истории пройдет 21 и 22 апреля в Москве в центральном «Детском мире». И что немаловажно: вход на него абсолютно бесплатный!
Художники студии «Паровоз» устроят мастер-класс для детей по созданию рамок в уникальном греческом стиле. Кроме того, дети смогут встретиться с любимыми героями мультфильмов студии — Кешей и Тучкой, Лео и Тигом! Также гости мероприятия смогут сходить в зону аквагрима, попеть и потанцевать, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы!
Во второй день праздника в «Детский мир» приедет студия «Анимаккорд», и дети смогут целый день играть с любимыми героями мультсериала «Маша и Медведь». Малышей научат рисовать древнегреческих мифических существ, играть в мини-гольф и делать лавровые венки. А еще кафе «Андерсон» устроит интересный, а главное вкусный мастер-класс по росписи маффинов.
Мероприятие проходит при поддержке отдела Печати и Коммуникаций посольства Греции в Москве. Приходите на улицу Воздвиженка, дом 10 в центральный «Детский мир» и погружайтесь в атмосферу прекрасной солнечной Греции.
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