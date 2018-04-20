Бесплатно, но по-тихому. Почему малышам не предлагают положенные лекарства

Корреспондент АиФ-Югра попыталась разобраться: почему, казалось бы, такая простая льгота не работает четко, как часы.

Не знаете — не получаете?

О бесплатном лекарственном обеспечении врачи говорят с некоторой неохотой. Мол, о чем тут говорить: федеральная норма есть, региональное постановление регулярно обновляется, лекарства закупают, рецепты выписываем — все работает. Но по факту созданная на федеральном и региональном уровнях система в кабинетах педиатров зачастую дает сбой. Врачи по каким-то причинам периодически забывают предложить родителям маленьких пациентов бесплатный рецепт. И если мама о своем праве не знает, то может так получиться, что ни одного бесплатного лекарства ребенок ни разу не получит.

Мы провели опрос в трех крупных городах округа: в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Лишь 15 из 46 опрошенных мам сообщили, что врачи регулярно предлагают им бесплатные рецепты. Остальные либо просят сами, либо, не зная о норме, не получают ничего, как жительница Ханты-Мансийска Анастасия Сергеева : «У меня двое детей — 10 и 5 лет. О том, что всем детям до 3 лет положены бесплатные лекарства, в то время не знала, никто и не говорил — ни в Югре, ни в другом регионе, где дети также проживали некоторое время до достижения трех лет».

Между тем, сообщать о праве на лекарства родителям должны в больнице. «Врач, осуществляющий прием, обязан информировать пациентов либо их законных представителей о наличии права быть обеспеченным лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания бесплатно или со скидкой, в случае назначения лечения», — говорит заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения депортамента здравохранения Югры Сергей Мялькин.

Кому и какие лекарства положены?

На уровне Федерации определен список льготополучателей: это все дети — граждане России до 3 лет, дети из многодетных семей до 6 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, детских домах семейного типа. В свою очередь регион составляет список лекарств, которые должны выдавать бесплатно, и ежегодно его обновляет. У нас это постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 27 февраля 2010 года № 85-п. Перечень лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном лечении льготных категорий детей, должен быть на сайте каждой больницы, оказывающей такие услуги.

Примечательно, что за последние несколько лет список бесплатных лекарств заметно похудел. Если в 2015 году в нем значился 41 препарат, то в 2018-м — 26. Как пояснили в окружном депздраве, из перечня исключили лекарства, не включенные в Стандарты и Федеральные клинические рекомендации. Под «репрессию» попали, например, «Римантадин», «Ингалипт», «Нимесулид» и другие медикаменты.

Почти на четверть по сравнению с 2016 годом в прошлом году сократилось и число льготных рецептов, выданных родителям детей до 3 лет, — со 170 до 128 тысяч. Как пояснили в депздраве, это связано с тем, что сократилось число льготополучателей, то есть малышей до 3 лет стало меньше.

Примечательно, что воспользоваться правом на льготный рецепт родители могут только в том случае, если их ребенок находится в региональном регистре льготных категорий граждан. Для этого необходимо собрать стандартный пакет документов и передать их участковому врачу. В Югре в таком регистре на 1 апреля 2018 года состояло 45 772 малыша до 3 лет.

А получить такие лекарства можно только в единичных аптеках и не всегда они есть в наличии, хотя такого быть не должно. В нашем регионе в последние годы начали создавать аптеки, обслуживающие льготные рецепты, при больницах. Недавно первый специализированный детский аптечный пункт, выдающий бесплатные лекарства, открыли в детской поликлинике Нягани. Хорошо было бы распространить этот опыт по всему округу.

«Почему бы не печатать листовки со списком этих лекарств? Больницы завалены буклетами о здоровом образе жизни, прививках, СПИДе, а эта информация спрятана в закладках на сайтах», — сетуют в социальных сетях молодые мамы. И действительно, окружной депздрав ни разу не издавал листовки и буклеты о бесплатных лекарствах. Как говорится, кто ищет, тот и найдет.

Заведующая консультативным отделением детской поликлиники ОКБ Ханты-Мансийска Ольга Ершова : «После выписки из роддома к ребенку приходят участковый врач-педиатр и медсестра. Они вручают родителям памятку, в которой прописан перечень консультаций и исследований, график прививок и меры социальной поддержки, в том числе по бесплатному лекарственному обеспечению. Родители должны предоставить копии свидетельства о рождении, паспорта с отметкой о принадлежности ребенка к гражданству РФ, СНИЛС, медицинского полиса. Если ребенок заболел, и врач назначает препарат из перечня, родителям выписывают льготный рецепт. Лекарство по нему можно получить в аптеке при окружной больнице».