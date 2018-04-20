Два новых корпуса детского лагеря построят на Камчатке в 2019 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апр — РИА Новости . Строители приступили к возведению двух новых корпусов популярного на Камчатке детского оздоровительного лагеря «Волна», расположенного в санаторно-курортной Паратунской зоне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства края.

Стройку планируется завершить в 2019 году.

"Его реализация стала возможной благодаря государственной поддержке со стороны краевого правительства в виде субсидии в размере трех миллионов рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства", — сказал собеседник агентства.

По его словам, строительство двух новых корпусов позволит по меньшей мере вдвое увеличить количество отдыхающих детей.

Корпуса возводит резидент ТОР «Камчатка» — ООО «ДОЛ Металлист».

"Здоровье и отдых детей — одна из наших приоритетных задач. Рекреационные возможности региона и новые меры поддержки инвесторов, а также субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства позволяют нам развивать это направление. Строительство новых корпусов ДОЛ «Волна» позволит лагерю уже в следующем году увеличить количество отдыхающих в два раза", — цитирует собеседник агентства слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина

Для полноценного отдыха детей в лагере есть комфортные спальные корпуса, плавательный бассейн с термальной водой, столовая, современные спортивные площадки.

"Сегодня отдых в оздоровительных лагерях края становится все более популярным. Около 90% средней стоимости путевок субсидируется из краевого бюджета, и родители платят за них порядка 11 тысяч рублей. В условиях повышающегося спроса многие собственники задумываются о том, чтобы увеличить количество мест для отдыха и оздоровления", — процитировал собеседник агентства слова заместителя министра образования и молодежной политики региона Александры Коротковой.

По данным министерства, за летнюю оздоровительную кампанию 2017 года на территории региона и за его пределами отдохнули почти 24 тысяч камчатских детей.

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